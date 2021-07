Juve, soluzione inglese per Allegri: dalla Premier il roccioso centrocampista

In stand by la trattativa per il rinnovo di mercato tra Henderson ed il Liverpool. Juve, Atletico e Psg alla finestra.

C’è anche la Juve su Jordan Henderson. Il capitano del Liverpool non ha ancora trovato l’intesa con il club per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023. Le trattative risultano in stand by e nel caso in cui non dovesse arrivare la fumata bianca, stando a quanto riportato dalle edizioni odierne del ‘The Times’ e del ‘Daily Mail’, il centrocampista 31enne è pronto a proseguire altrove la sua carriera.

La Juve su Henderson: in stand by il rinnovo con il Liverpool

A lui, oltre ai bianconeri, sono interessati pure l’Atletico Madrid ed il Paris Saint Germain. I Colchoneros nei giorni scorsi hanno ufficializzato l’arrivo di Rodrigo De Paul dall’Udinese mentre a breve proveranno a piazzare altrove Saul Niguez, scivolato molto indietro nelle gerarchie del tecnico Diego Simeone. Il Psg, invece, si è rifatto il look con gli acquisti di Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi e Georginio Wijnaldum. Henderson, di fatto, rappresenterebbe la più classica delle ciliegine.

La Juventus, invece, sta portando avanti la trattativa con il Sassuolo per Manuel Locatelli e segue Miralem Pjanic ma non è escluso che possa puntare anche sull’inglese. Magari proponendo uno scambio con Aaron Ramsey. Henderson, reduce dalla sconfitta in finale dell’Europeo contro l’Italia, in Premier League quest’anno ha collezionato 21 presenze mettendo a referto un gol ed un assist.