Milan, pronta una nuova cessione: “Offerta in arrivo”

Come riporta il sito Gianlucadimarzio.com, l’Eintracht Francoforte è fortemente interessato ad Hauge del Milan.

Il Milan, dopo 7 anni, è ritornato in Champions League. Maldini e Massara vogliono allestire una squadra che sia competitiva sia in campionato che in Europa. Il team rossonero non ha cambiato allenatore ed ha potuto concentrarsi sin da subito sul calciomercato dei giocatori.

Dopo gli addii, che hanno scatenato tante polemiche, a parametro zero di Calhanoglu e di Donnarumma, il Milan si è scatenato sul mercato in entrata con gli acquisti di Maignan, Giroud, Fodé Ballo-Touré e il riscatto di Tomori dal Chelsea. Per il team lombardo ci protebbe essere anche un’altra cessione a breve.

Il Milan ha rifiutato la prima offerta per Hauge

Secondo quanto raccolto dal portale ‘Gianlucadimarzio.com’, l’Eintracht Francoforte continua ad insistere per l’acquisto di Jens Petter Hauge. Il Milan ha rifiutato l’ultima offerta del club tedesco che oscillava tra i 7 e 8 milioni di euro. Nei prossimi giorni è previsto un’altra proposta da parte dell’Eintracht.

Il Milan chiede almeno 12/13 milioni di euro per cedere il giocatore norvegese a titolo definitivo. Hauge è stato tra le sorprese della scorsa stagione della squadra allenata da Stefano Pioli, segnando 5 gol in in 24 presenze.