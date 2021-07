Il sogno di mercato di Juve e Milan adesso costa meno

Il Santos abbassa le pretese su Kaio Jorge: la richiesta economica scende a circa 4 milioni ma il Milan punta a uno sconto maggiore.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Santos ha bisogno di fare cassa dalla vendita di Kaio Jorge e per questo motivo, per avviare le trattative con il Milan, aveva inizialmente presentato una richiesta di 10 milioni di euro. Le pretese, però, stanno man mano calando e adesso sembra che la richiesta sia di circa 4 milioni di euro.

Il Milan lavora alla trattativa per Kaio Jorge: scende la richiesta sulla cifra.

Il Milan ancora attende per fare proposte ufficiali al Santos, anche se ha ormai avviato un dialogo serrato con l’entourage di Kaio Jorge. Sarebbe stato infatti raggiunto un accordo di massima con l’agente del 19enne, Bertolucci, su un quinquennale con bonus. L’idea è quella di farlo ulteriormente crescere tra le fila rossonere.

Al brasiliano è, però, interessata anche la Juventus. La scadenza del contratto a dicembre 2021 ha infatti attirato su di lui l’attenzione di diverse squadre europee, come anche l’Atletico Madrid. Per un affondo economico diretto, quindi, si punta a far abbassare le pretese dello stesso Santos. Il Milan vorrebbe perciò chiudere il prima possibile l’accordo con il club brasiliano e arrivare a una cifra di circa 2 milioni di euro, con l’intento di chiudere l’affare entro la fine del mercato.