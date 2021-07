Juventus, dalla Spagna un grandissimo elogio: “dategli il Pallone d’Oro”

Dopo il grandissimo Europeo disputato con l’Italia, il giornale Marca ha proposto un Pallone d’Oro congiunto per Bonucci e Chiellini.

In Italia si festeggerà per tutta l’estate la vittoria dell’Europeo della nazionale allenata da Roberto Mancini. L’ex allenatore dell’Inter e del Manchester City ha risollevato una Nazionale che era ridotta a brandelli dopo la mancata qualificazione al Mondiale del 2018 in Russia.

Gli azzurri non erano i più forti, ma con la forza del gruppo hanno battuto ed eliminato nazionali che sulla carta avevano molte più possibilità di vincere l’Europeo. L’Italia è una squadra giovane, ma è stata guidata dai due ‘vecchietti’ della difesa, ovvero da Bonucci e Chiellini. Per i due è arrivata una proposta sorprendente dalla Spagna.

Bonucci e Chiellini elogiati dopo la vittoria dell’Europeo

Il quotidiano sportivo iberico ‘Marca’ ha proposto per Bonucci e Chiellini un Pallone d’Oro congiunto. Ecco la motivazione del giornale spagnolo: “Offrono più sicurezza di un milione d’allarmi. Questi calciatori ti picchiano e ti sorridono, sono autentici professionisti. Meritano un Pallone d’Oro condiviso o qualcosa del genere”.

Gli elogi per i due giocatori della Juventus continuano: “Dovrebbero mettere in commercio una maglia che dice Bonucci-Chiellini, come se fosse un unico cognome”. I due giocatori hanno disputato un grandissimo Europeo, dando sicurezza ad intero team che ha riportato in Italia un trofeo che mancava da ben 53 anni.