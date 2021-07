Marchisio a gamba tesa sull’Inghilterra: che provocazione su Twitter

L’ex giocatore Claudio Marchisio ha pubblicato un tweet molto simile ad una simpatica provocazione nei confronti dell’Inghilterra

Sono trascorsi circa dieci giorni e nessuno ancora dimentica la storica impresa dell’Italia di Roberto Mancini, capace di ‘sbancare’ l’Inghilterra e batterla in casa propria a Wembley. Un match per certi versi incredibile che vide gli azzurri sotto con il risultato, ma mai per prestazione ed alla fine l’Italia riusci’ a prevalere ai calci di rigore.

Complice il fatto che Oltremanica erano tanti a sentirsi sicuri della vittoria, in Italia sono nati diversi simpatici meme e sfottò e la situazione è addirittura ‘simpaticamente’ sfuggita di mano. Ancora oggi, a giorni di distanza, sono gli stessi azzurri ed addetti ai lavori a prendere in giro i nostri avversari.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lo sfottò social di Marchisio all’Inghilterra

Negli ultimi giorni è stata avanzata una ‘fantasiosa’ richiesta dei supporters inglesi che chiedevano a gran voce di rigiocare Inghilterra-Italia. I sostenitori britannici protestavano per un presunto gioco sporco degli azzurri ed in particolare del capitano Giorgio Chiellini. Questa richiesta è stata accolta in Italia ‘con il sorriso’

LEGGI ANCHE >>> Italia, Mancini racconta le lacrime di Wembley e svela un retroscena

L’ex calciatore ed ora opinionista Rai Claudio Marchisio ha pubblicato su Twitter un curioso post, parso probabilmente come uno sfottò nei confronti dell’Inghilterra. Ecco il simpatico messaggio social: