Juve in fermento, si avvicina il rinnovo di un big della rosa

La Juve non lavora solo al mercato in entrata o in uscita, ma pensa anche ai rinnovi ed i bianconeri vogliono chiudere con Paulo Dybala

La Juve è al lavoro in queste settimane per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ma questo non è l’unico obiettivo della dirigenza. La società bianconera vuole blindare la stella argentina Paulo Dybala, al centro negli ultimi mesi di diversi rumors di calciomercato.

L’attaccante argentino non è mai entrato nelle idee tattiche di Andrea Pirlo e lo scorso anno non era incedibile, ma con il ritorno di Allegri ritorna centrale nella Juventus. Fin dalla sua prima avventura a Torino il tecnico livornese ha assegnato a Paulo un ruolo come protagonista, un ruolo da numero 10.

Juve, la situazione sul rinnovo di Paulo Dybala

Questa settimana sarà molto importante per il futuro di Dybala. Il suo agente è in arrivo e ci sarà un incontro con la dirigenza bianconera. In passato Dybala chiedeva circa il doppio rispetto al suo attuale ingaggio di 7.5 milioni di euro annui.

Secondo quanto riporta Tuttosport il giocatore ora accetterebbe anche un ingaggio di circa 10 milioni, accettando quindi quella che era la proposta iniziale della dirigenza torinese. Nei prossimi giorni si avranno ulteriori aggiornamenti.