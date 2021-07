Juventus, scelta a sorpresa per la porta: come reagirà Szczesny?

La Juve conferma Perin come secondo alle spalle di Szczesny, anche se lui avrebbe preferito andare altrove per giocare titolare

Scelta a sorpresa della Juventus per quanto riguarda il ruolo di secondo portiere. Stando a quanto riferito da ‘Sport Mediaset’, infatti, la società bianconera avrebbe deciso di tenere in rosa Mattia Perin e lo avrebbe già comunicato al calciatore.

Niente nuova destinazione, dunque, per il classe ’92, rientrato dopo un anno e mezzo di prestito al Genoa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, come secondo portiere rimarrà Perin

Perin, tuttavia, non sarebbe entusiasta di questa soluzione: la sua intenzione sarebbe stata piuttosto quella di trovare una squadra in cui giocare con continuità. Invece, a quanto pare, l’estremo difensore di Latina resterà come alternativa a Szczesny, ricomponendo di fatto la coppia della stagione 2018/19.

LEGGI ANCHE>>> Juve, per Allegri c’è un’altra brutta notizia dall’infermeria

Difficile insidiare la titolarità del polacco, che gode di grandissima stima da parte di Max Allegri. Tanto che, secondo alcune ricostruzioni, il tecnico avrebbe convinto il club a lasciar perdere la possibilità di tesserare a zero Gigio Donnarumma, poi finito al Paris Saint-Germain.