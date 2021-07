“Sto parlando con vari club”: cessione in arrivo, è il sogno di mezza Serie A

Teun Koopmeiners ha rilasciato un’intervista a Voetbalzone dove ha confermato che sta trattando con diverse società.

Il campionanto inizierà tra un mese, ma il calciomercato dei giocatori stenta a decollare. Ad incidere sulle trattative sono le scarse risorse economiche delle squadre. I club stanno attraversando una grave crisi economica dovuta alla Pandemia che ha quasi azzerato del tutto i ricavi.

La squadra più attiva, sia in entrata che in uscita, è stata il Milan, ma anche l’Atalanta si sta muovendo molto bene sul mercato. Non a caso queste due squadre sono l’uniche che non hanno cambiato allenatore tra i top team italiani. Teun Koopmeiners dell’AZ Alkmaar potrebbe scombussolare il mercato della Serie A.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Koopmeiners seguito dal Napoli, Atalanta e Roma

Il giocatore olandese ha rilasciato un’intervista a ‘Voetbalzone’ dove ha aperto alla cessione: “Sto trattando con varie squadre che sono tutte opzioni gradite. Stanno procedendo bene per adesso, l’AZ è a conoscenza di tutto. E’ un diritto dell‘AZ chiedere quella cifra per lasciarmi andare, se lo merita”.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, è in arrivo la chiamata che i tifosi azzurri attendono da tempo

Koopmeiners ha poi concluso il suo intervento: “Sono qui da tantissimi anni e mi sono sempre sentito a casa. Se sarò all’AZ anche il prossimo anno? Non lo so ancora”. Sul centrocampista ci sono diverse squadre italiane tra Atalanta, Roma e Napoli. Tra i club esteri su Koopmeiners c’è il Rennes.