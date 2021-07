Inzaghi trema, c’è un club per il quale Lukaku lascerebbe l’Inter

L’Inter è ancora alle prese con le ‘sirene di mercato’ per il suo bomber Romelu Lukaku, richiesto in particolare dal Chelsea.

Dopo la cessione di Achraf Hakimi al Psg l’Inter ha più volte dichiarato di voler blindare i suoi giocatori di principale talento e soprattutto la società nerazzurra ha blindato il suo bomber e sempre più leader Romelu Lukaku. Il belga è reduce da un ottimo europeo e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diverse big europee.

Secondo quanto riporta il media britannico The Athletic il futuro di Lukaku non è cosi certo ed anzi potrebbero esserci clamorosi colpi di scena. Il quotidiano rivela infatti che, ‘se c’è un club per il quale Lukaku lascerebbe l’Inter, quello è il Chelsea’. Ricordiamo che Lukaku ha già in passato avuto una non felice esperienza con i Blues.

Chelsea in agguato con l’Inter per Romelu Lukaku?

Il giornalista britannico Simon Johnson ha rivelato che il Chelsea è alla ricerca di un grande bomber. Il tecnico campione d’Europa Tuchel non sarebbe felice delle prestazioni di Timo Werner ed avrebbe messo Lukaku in cima alle sue preferenze come centravanti per la prossima stagione.

L’Inter continua comunque a considerare incedibile il centravanti che ha riportato lo scudetto nella ‘Milano nerazzurra’ dopo diversi anni e potrebbe tentennare solo davanti ad un’incredibile offerta a tre cifre.