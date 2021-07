Incredibile in Bolivia: il tornado manda all’aria i giocatori

L’incredibile evento naturale coglie di sorpresa i giocatori in campo e il video diventa subito virale. La partita è stata rinviata.

Squadre schierate al centro del campo, pronte per i saluti di rito prima del fischio d’inizio da parte dell’arbitro. Siamo in Bolivia, è la Liga Amateur de Achocalla, a sfidarsi sono la Chapecoense e il Chelsea.

Fino a qui tutto normale, nulla da segnalare. Passano pochi istanti, però, e qualcosa di straordinario accade: sul terreno di gioco si materializza un tornado che spazza via tutto ciò che trova sul suo percorso, giocatori compresi.

Le immagini sono scioccanti, ma non risulta nessun ferito fra i presenti

Il tutto viene ripreso da una videocamera. Il video diventa (a ragion veduta) subito virale; le immagini sono incredibili, quasi scioccanti. I calciatori che fuggono in tutte le direzioni cercando la salvezza, mentre la tromba d’aria fa letteralmente volare tutto ciò che trova sul proprio cammino.

Nessuna vittima, per fortuna, ma molti danni, moltissimi; abbastanza da costringere le squadre al rinvio della partita a data da destinarsi: gara che non verrà recuperata prima che l’impianto in cui si sarebbe dovuta tenere venga sistemato. Nel frattempo il tornado continua a fare strage, per fortuna solo di visualizzazioni. Il video continua a girare (come un tornado appunto) sui social, lo stupore e la meraviglia per l’incredibile manifestazione naturale per ora non conosce limiti. Cronache di calcio sudamericano.