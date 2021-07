Esodo turco: un altro italiano raggiunge Mario Balotelli

Un altro italiano si trasferisce in Turchia raggiungendo Balotelli: si tratta ddi Andrea Poli, che ha firmato con l’Antalyaspor

Turchia meta gettonata dei calciatori italiani? Dopo Mario Balotelli, un altro calciatore del nostro paese ha scelto di proseguire la sua carriera nella nazione ottomana. Si tratta di Andrea Poli, che dopo quattro stagioni ha lasciato il Bologna per trasferirsi nell’equivalente della serie A turca. Il centrocampista, dunque, prova l’esperienza all’estero. In Turchia tenterà di mettere la sua lunga militanza nel massimo palcoscenico italiano a disposizione dei suoi nuovi compagni di squadra.

Bologna, Andrea Poli lascia l’Italia e raggiunge Balotelli in Turchia: ha firmato per l’Antalyaspor

Poli ha firmato un contratto fino al 2024 con l’Antalyaspor. Il centrocampista troverà in Turchia anche Mario Balotelli. L’attaccante, con cui ha condiviso lo spogliatoio al Milan, al termine della sua avventura con poche soddisfazioni al Monza ha scelto di ripartire dall’Adana Demirspor per provare a riconquistare la fiducia di Roberto Mancini in vista del Mondiale (il tecnico lo acquistò quando era allenatore del Manchester City).

Per Poli si chiude così una militanza di quattro anni nel Bologna durante i quali ha raccolto 114 presenze firmando dieci gol. Quella della squadra felsinea è stata anche la maglia che il centrocampista ha vestito per il maggior numero di volte durante la sua carriera.

A dare l’annuncio del suo arrivo in Turchia è stato lo stesso Antalyaspor. L’ex Milan ha superato le visite mediche. In una delle sue prime dichiarazioni raccolte dai microfoni del club turco ha detto: “Sono onorato di essere qui e felice per questa nuova avventura. Ringrazio il presidente e i dirigenti del club per questa possibilità. Spero di vincere il più possibile.

Poli ha racimolato inoltre cinque presenze con l’Italia maggiore.

Andrea Poli compirà 32 anni a settembre. Il centrocampista ha vestito diverse maglie. Dopo aver cominciato la sua carriera al Treviso si è trasferito alla Sampdoria prima di approdare in prestito al Sassuolo ed essere successivamente ceduto all’Inter. Nel 2012 è tornato in blucerchiato e l’anno successivo è passato al Milan, club nel quale è rimasto fino al 2017 quando si è trasferito al Bologna. La sua prima esperienza all’estero è invece appena cominciata.