L’incredibile retroscena del Chiringuito: “Real Madrid su Messi”

Leo Messi lontano da Barcellona? La Pulce non ha ancora rinnovato. Retroscena di ‘El Chiringuito’: ci ha provato anche il Real Madrid.

Il futuro di Leo Messi è parso più incerto che mai. Il calciatore del Barcellona è finito a scadenza contrattuale con il club blaugrana visto il mancato accordo con il club spagnolo sul rinnovo di contratto. Il futuro dell’argentino è parso, in più di un’occasione, lontano dalla Spagna, ma in realtà la trattativa con la presidenza dei catalani è più viva che mai. Al momento, infatti, non sembrano esserci margini per un futuro lontano dalla Liga.

Calciomercato Messi, respinta offerta dal Real Madrid

Avevano puntato i riflettori i top club di mezza Europa, ma il cartellino di Messi, nonostante il parametro zero, resta blindato. L’accordo etico e morale del calciatore e del club potrebbe risultare più forte di qualsiasi offerta.

Come riferisce il collega spagnolo Jota Jordi ai microfoni di ‘El Chiringuito’, addirittura il Real Madrid di Florentino Perez avrebbe provato a strappare Leo Messi al Barcellona. L’offerta, però, sarebbe stata prontamente respinta dal calciatore, la cui intenzione sarebbe quella di continuare assolutamente la sua avventura a Barcellona.