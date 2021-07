Lazio, Sarri vuole riabbracciare un suo titolarissimo

Secondo quanto raccolto da Sport Mediaset, Lazio e Fiorentina avranno un meeting dove parleranno di Callejon.

Dopo la vittoria dell’Europeo da parte dell’Italia, è iniziato il countdown per l’inizio del campionato che avverrà tra un mese. Le squadre di Serie A hanno iniziato a disputare le prime amichevoli per preparare al meglio la nuova stagione. La Lazio di Sarri ha giocato in giornata la terza amichevole del proprio ritiro.

I biancocelesti hanno battuto 5-2 la Triestina grazie alle reti di Luis Alberto, Muriqi, Milinkovic, Radu e dall’autogol di Volta. Tra i giocatori capitolini si è fatto notare Luis Alberto autore di un’ottima prestazione. Dopo un anno di stop, Sarri è ritornato su una panchina italiana e potrebbe allenare di nuovo un suo ex giocatore.

Callejon può andare nella Lazio di Sarri

Come riporta ‘Sport Mediaset’, Callejon potrebbe diventare un nuovo giocatore della Lazio. Le due società avranno un incontro per discutere di un eventuale trasferimento nella Capitale dell’ex calciatore del Napoli. Il laterale spagnolo gradirebbe non poco di ritrovare Maurizio Sarri come allenatore.

Callejon è stato già allenato da Sarri nei tre anni napoletani del tecnico toscano. L’ex Real Madrid fu uno dei titolarissimi di quella squadra che incantò con il suo gioco sia in Italia che in Europa e che sfiorò lo Scudetto nel 2018, totalizzando ben 91 punti. Sarri ha inserito Callejon nella lista dei desideri del mercato consegnata a Tare.