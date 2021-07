Fiorentina, Vlahovic svela la decisione sul futuro ai tifosi

Durante il ritiro di Moena, Vlahovic si sarebbe intrattenuto a salutare i tifosi della Fiorentina ai quali avrebbe rilasciato una breve dichiarazione sul rinnovo.

Non ha ritrovato Gennaro Gattuso, come tutta la Fiorentina si aspettava circa un mese fa, ma al suo rientro dalle vacanze Dusan Vlahovic ha conosciuto il tecnico Vincenzo Italiano. Sarà lui a guidare la squadra durante la prossima stagione e ciò non sembra aver influito sulle prospettive del calciatore, che anzi chiude a ogni cessione durante il calciomercato estivo.

Fiorentina, Vlahovic parla del rinnovo

Dopo l’ottima stagione da poco conclusasi, l’attaccante è finito nel mirino di diversi club, tra cui la stessa Juventus. Il classe 2002 nazionale serbo ha grandi prospettive, ragion per cui diverse società lo tengono d’occhio ma per la viola può essere un tassello fondamentale anche per la ripartenza verso un percorso di maggiore successo.

Vlahovic ci sta: vuole dare il suo contributo. Secondo ‘La Nazione’ manca soltanto il rinnovo e le parti cercano l’accordo. “Il rinnovo? Quando me lo offrono, firmo”, avrebbe detto l’attaccante ai tifosi nel corso del ritiro di Moena e lo riferisce ‘Firenzeviola.it’. Tuttavia, pare che il nodo sia rappresentato dalla clausola rescissoria da inserire nel contratto. La Fiorentina vorrebbe fissarla a 50 milioni di euro, mentre l’entourage vorrebbe abbassare il tetto per rendere più semplice un’eventuale cessione futura.