Manchester City, offerta scandalosa per ricomporre la coppia europea

Arriva dall’Inghilterra la notizia di mercato più clamorosa, con l’attaccante del Tottenham che sarebbe vicinissimo al Manchester City.

Harry Kane, attaccante del Tottenham e della nazionale inglese, sarebbe vicinissimo al passaggio al Manchester City. Un trasferimento da 185 milioni di euro per l’attaccante capocannoniere dell’ultima edizione della Premier League e autore di 4 reti ad Euro 2020.

La bomba è stata riportata dal ‘The Sun’, che descrive l’affare come praticamente concluso. L’offerta clamorosa degli sceicchi avrebbe convinto il presidente del Tottenham Daniel Levy, il quale avrebbe dato il via libera alle trattative con il giocatore. Questione dunque di ore e di dettagli per definire il trasferimento della superstar nativa di Londra, reduce da una stagione quasi perfetta al termine della quale ha guidato, oltre alla classifica marcatori, anche quella degli assist della Premier.

Kane ha cominciato la sua carriera nelle giovanili del Tottenham, nel 2009

Smaltita la delusione della finale di Euro 2020 persa a Wembley contro l’Italia, Harry Kane può pensare a quello che potrebbe essere un nuovo capitolo della sua vita, oltre che della sua carriera: lasciare la squadra nella quale è cresciuto e di cui è il capitano per unirsi al super team di Pep Guardiola, ricostituendo così la coppia che tanto ha emozionato i tifosi di oltre manica, quella composta da lui e Raheem Sterling.

Una trattativa, quella in corso, che ha il potenziale per cambiare gli equilibri non solo in Premier League, campionato di cui il City detiene attualmente il titolo, ma anche a livello europeo. È indubbio che con un Kane in più Guardiola punterebbe diretto alla conquista della Champions League. Cosa manca dunque alla chiusura della trattativa? L’accordo con il giocatore, ma vista l’offerta assurda presentata alla dirigenza del Tottenham ci si attende che i Citizens siano pronti ad accontentare ogni desiderio di Harry Kane. In un calcio sempre più gravato dai debiti, PSG e Manchester City continuano a spadroneggiare in sede di mercato.