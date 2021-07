Milan, addio all’attaccante: può finire in Premier League

Il Milan stringe per arrivare a Kaio Jorge. Il brasiliano prenderà il posto di Leao, per il quale si prospetta un futuro in Premier League.

L’acquisto di Olivier Giroud ha rappresentato soltanto il primo passo. Il Milan, in vista dei numerosi impegni della prossima stagione, sta continuando a sondare il mercato alla ricerca del giocatore da affiancare al francese e a Zlatan Ibrahimovic. Nelle ultime ore il club si è avvicinato molto a Kaio Jorge del Santos: i contatti stanno proseguendo e la fumata bianca, stando alle indiscrezioni circolate, appare vicina.

Il Milan stringe per Kaio Jorge e prepara la cessione di Leao

Paolo Maldini e Frederic Massara, in particolare, hanno messo sul piatto circa 4 milioni di euro considerando che il contratto del classe 2002 è in scadenza a dicembre. La concorrenza, nel frattempo, sta aumentando (l’Atletico Madrid è alla finestra in attesa del momento giusto in cui intervenire) tuttavia il Milan è tranquillo e conta di poter chiudere in tempi brevi l’operazione. Kaio Jorge, nel caso in cui dovesse sbarcare a Milano, andrebbe a prendere il posto di Rafael Leao.

Il portoghese nello scorso campionato ha segnato 6 gol e fornito 6 assist, dimostrando però di essere ancora molto discontinuo e poco incisivo nei momenti cruciali della stagione. Per lui si sta prospettando un trasferimento in Premier League: il Wolverhampton è interessato ma ritiene eccessivi i 28 milioni richiesti dai rossoneri. Il procuratore Jorge Mendes si è già attivato con l’intento di trovare una soluzione in grado di accontentare tutte le parti in causa ed ulteriori sviluppi potrebbero arrivare nelle prossime ore. Occhio, inoltre, al Borussia Dortmund alla ricerca del sostituto di Jadon Sancho ceduto al Manchester United per 85 milioni.