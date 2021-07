Fabio Paratici può fare un ultimo regalo alla Juventus

Fabio Paratici continua ad acquistare in Italia e con il ‘suo’ Tottenham potrebbe fare un ultimo regalo alla Juventus

Non solo Gollini. E’ un Tottenham made in Italy quello che vuole costruire Fabio Paratici. Il nuovo dirigente degli Spurs guarda molto in Serie A per cercare i rinforzi per la squadra londinese. Gollini è ormai in arrivo, ma c’è anche un altro calciatore che potrebbe presto seguirlo. Il nome è quello di Romero, difensore argentino che l’Atalanta ha acquistato dalla Juventus.

Da Londra sono pronti ad offrire 50 milioni di euro tra parte fissa e bonus per il difensore argentino. Una cifra che potrebbe convincere il club bergamasco a lasciar partire il giovane centrale verso Londra. Proprio per questo a Bergamo cercano già un eventuale sostituto. L’affondo di Paratici su Romero potrebbe così diventare un assist per la Juventus.

Juventus, Atalanta su Demiral: tesoretto per i bianconeri

Dovesse arrivare davvero la cessione di Romero al Tottenham, l’Atalanta potrebbe infatti fiondarsi in maniera concreta su Demiral. Il turco non è in cima alle gerarchie di Allegri per la retroguardia e davanti ad un’offerta congrua potrebbe essere ceduto. Un modo per fare cassa e poter agire con maggior incisività in entrata.

Non è da escludere poi che lo sbarco di Demiral a Bergamo possa essere la carta vincente per arrivare ad uno dei calciatori più ambiti sul mercato: Robert Gosens. Uno scambio che accontenterebbe entrambe le società e potrebbe rivelarsi come l’ultimo regalo di Paratici alla Juventus.