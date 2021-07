Ora è ufficiale il colpo di mercato più costoso dell’estate

Il Manchester United ha ufficializzato il trasferimento di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund, è un piccolo allarme per Juventus e Milan.

Tra i migliori giocatori dell’ultima stagione in Europa, Jadon Sancho ha lasciato il Borussia Dortmund ed è divenuto ufficialmente un nuovo calciatore del Manchester United per circa 85 milioni di euro. L’ha annunciato il club inglese e ciò potrebbe avere delle conseguenze di mercato per Juventus o Milan.

Manchester United, Sancho è ufficiale: i dettagli del contratto

Attraverso il proprio sito ufficiale, lo United ha fatto sapere della firma del giocatore fino a giugno del 2026 con l’opzione di rinnovo per altre stagioni. Il 21enne si è detto molto entusiasta di questa nuova avventura, dichiarando: “Sarò sempre grato al Dortmund, ma ho sempre saputo che sarei tornato in Inghilterra un giorno. L’opportunità di far parte del Manchester United è un sogno che diventa realtà e non vedo l’ora di giocare in Premier League”.

La cessione di Jadon Sancho renderà necessario per il Dortmund un rinforzo in sostituzione. Pare che i tedeschi stiano pensando allora di fare spesa in Italia, ovvero di puntare su Kulusevski più il rossonero Leao. Il Milan potrebbe accettare la cessione per circa 30 milioni di euro, mentre più restia appare la volontà della Juventus sul suo centrocampista.