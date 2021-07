L’accordo per Vlahovic che mette fuori causa la Juventus

Vlahovic è ad un passo dal rinnovo di contratto con la Fiorentina. L’attaccante serbo era stato accostato con insistenza a Juventus e Milan

Dusan Vlahovic è stata senza dubbio una delle più grandi rivelazioni dell’ultima stagione. L’attaccante della Fiorentina ha trascinato il club viola nonostante le difficoltà ed ha attirato su di sè l’attenzione di diversi club italiani ed europei.

Per questo motivo nelle ultime settimane la Fiorentina ha intensificato i contatti per il rinnovo con relativo adeguamento di contratto e secondo quanto riporta la Nazione le parti avrebbero trovato un accordo. Ultimi dettagli da limare ma Rocco Commisso è riuscito nel suo intento, allontanando in particolare le pretendenti nostrane come la Juventus ed il Milan.

Vlahovic-Fiorentina, trovato finalmente l’accordo per il rinnovo

Come riporta il quotidiano al giocatore è stato offerto un quinquennale da 3 milioni di euro a stagione più relativi bonus ed il serbo avrà una clausola rescissoria di ben 60 milioni. L’unico problema riguarda le commissioni agli agenti del giocatore ma le parti sono al lavoro per chiudere e definire tutto.

Sfuma cosi l’obiettivo per l’attacco della Juventus, che, soprattutto in caso di cessione di Cristiano Ronaldo, dovrà virare su altri profili per l’attacco.