L’annuncio che infiamma il duello di mercato tra Inter e Juventus

Zakaria vuole lasciare il Borussia Monchengladbach. A renderlo ufficiale è il direttore sporivo della squadra tedesca Eberl.

Allegri è tornato alla Juventus per farla tornare competitiva fino alla fine per la vittoria sia dello Scudetto che della Champions League. Il tecnico toscano e i dirigenti bianconeri sanno benissimo che il primo reparto da rinforzare è quello del centrocampo che non ha mai convinto del tutto nella gestione Pirlo.

Il primo obiettivo per la mediana è Manuel Locateli. Il Sassuolo, per adesso, non non si smuove dalla richiesta di 40 milioni di euro, ma si ha la sensazione che la Juventus possa portare il mediano a Torino. La squadra bianconera starebbe cercando anche Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach.

Derby di mercato tra Inter e Juventus per Zakaria

Il centrocampista svizzero vuole cambiare squadra per provare una nuova esperienza. Come riporta ‘Fussballtransfers.com’, è lo stesso direttore sportivo del club tedesco Max Eberl a confermarlo: “Zakaria? Abbiamo cercato di prolungare il suo contratto ad ottobre, ma sia Denis che il suo entourage ci hanno riferito di non voler rinnovare”.

Il Borussia Moenchengladbach è quasi costretto a cedere Zakaria durante questa sessione di mercato, considerando che il suo contratto scadrà l’anno prossimo. Sul giocatore c’è da registrare l’interesse di altri club italiani come Napoli ed Inter, soprattutto, e varie squadre inglesi.