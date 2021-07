Roma, Mourinho ha scelto il centravanti: avviati i contatti

la Roma di Mourinho intensifica i contatti per arrivare al nuovo attaccante. Scelto il profilo ideale per l’allenatore portoghese.

La stagione della Roma è cominciata nel segno di un nome, quello del suo nuovo allenatore. Josè Muorinho rappresenta la grande novità di questa stagione, che ha ridato anche entusiasmo a tutto l’ambiente dopo un’annata molto difficile. Restare fuori da Champions ed Europa League ha lasciato ovviamente il segno in un piazza che si aspettava di più, soprattutto dal suo ormai ex allenatore Fonseca.

Il cambiamento repentino in panchina ha dato modo a tutto l’ambiente di ricaricarsi, riprendere fiato e ovviamente sognare nuovamente con un allenatore che ha vinto tanto in tutta Europa. Cosi Josè Mourinho sta anche osservando attentamente quella che è la sessione di calciomercato, con i potenziali colpi che dovrebbero arrivare proprio in questi mesi estivi.

Roma, scelto il centravanti giusto per Mourinho

Uno dei ruoli sui quali il club sta lavorando è proprio quello del centravanti. Tanti nomi sono stati fatti, ma sembra che finalmente sia sbucato quello che fa proprio al caso di Josè Mourinho. Si tratta di Sardar Azmoun, attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo.

Una prima punta in grado di spaziare sul tutto il fronte d’attacco, il classe ’95 ha collezionato ben 53 gol e 19 assist in 84 partite. Un bottino interessante che ha ovviamente attirato l’attenzione di diversi club, tra i quali anche la Roma.

I contatti tra il club giallorosso e lo Zenit – secondo quanto riportato da Sky Sport – sarebbero già partiti, con la Roma che vorrebbe arrivare al giocatore con un conguaglio economico al quale aggiungere una contropartita tecnica. Da monitorare, però, l’interesse del Bayer Leverkusen che sarebbe disposto a spendere la cifra cash di 18 milioni di euro.