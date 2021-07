Spalletti: “Demme unica nota negativa. Ci rompe le scatole”

Spalletti in conferenza dopo Napoli-Pro Vercelli sull’infortunio di Demme: “Ha ricevuto una botta, bisogna aspettare approfondimenti”

“L’unica nota negativa è quella legata a Diego Demme. Questo ci dà fastidio, ci rompe le scatole. Diego ha preso una botta, bisogna essere cauti ed aspettare approfondimenti. Ha un po’ di male, ma nutriamo fiducia. Siamo fiduciosi che sia una solo botta dove sente dolore e che gli vada a comprimere altre cose. Ha un ematoma, magari nulla di importante”: così Luciano Spalletti sull’infortunio patito da Diego Demme nell’amichevole con la Pro Vercelli. Il centrocampista del Napoli è uscito poco dopo il quarto d’ora.

Spalletti su Osimhen: “Trasforma in opportunità ogni situazione”

Luciano Spalletti ha aggiunto, poi, su Osimhen: “Uno che ha la qualità di trasformare qualsiasi situazione in una opportunità. Questo continuo essere disponibile per qualsiasi azione e per qualsiasi pressione, ogni tanto gli impone di fare qualche errore dal punto di vista della qualità. Punteremo molto su di lui”.

Il tecnico azzurro chiosa, poi, anche su Koulibaly: “Io mi incateno per tutti. Ho già detto che a me questa squadra piace così com’è. Io sono quello più felice del Napoli se la squadra resta così. Koulibaly quando ti davanti già racconta la sua storia, quello che determinerà per il Napoli”.