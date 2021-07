Atalanta, Gasperini ha in pugno l’erede del Papu Gomez

L’Atalanta lavora per rinforzare la rosa di Gasperini. Il club avrebbe individuato il profilo ideale per raccogliere l’eredità del Papu Gomez.

E cosi l’Atalanta si prepara ad un’altra stagione dove vuole interpretare, senza ombra di dubbio, il ruolo di protagonista. Per il terzo anno di fila la Dea si è qualificata alla Champions League, e questo rappresenta un traguardo importante per un club che ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni. Il progetto targato Gasperini ha dato frutti importanti, e cosi la proprietà ha concentrato le forze proprio per trattenere l’allenatore e proseguire il percorso vincente.

Molto passerà, ovviamente dalla prossima sessione di calciomercato. Anche l’Atalanta proverà a rinforzare la propria rosa, badando sempre ai bilanci e dunque senza spendere cifre esagerate per regalare nuovi giocatori al suo allenatore. In questo senso, però, pare che la Dea sia in pole per mettere le mani sul giocatore che secondo molti potrà essere concretamente l’erede del Papu Gomez.

Atalanta, Gasperini ha in pugno l’erede del Papu

La sessione di calciomercato è cominciata già da un po’. I club stanno lavorando assiduamente, e tra questi c’è anche l’Atalanta che, come al solito, proverà a piazzare i colpi giusti per inserire nello scacchiere di Gasperini elementi che siano funzionali al gioco dell’allenatore. E se poi questi stuzzicano la tifoseria, ad hanno già dimostrato grande valore nel nostro campionato, allora l’entusiasmo sale alle stelle.

La Dea, infatti, pare aver messo nel mirino in maniera concreta Jeremie Boga. Sul giocatore del Sassuolo la concorrenza è spietata, soprattutto dalla Francia con diversi club che vorrebbero portare a casa le prestazioni dell’attaccante classe ’97 (Marsiglia, Lione, Nizza e Lille tra le altre).

Ma è l’Atalanta, secondo quanto riportato da ‘Le10Sport’ ad essere in netto vantaggio rispetto alle altre. Il club bergamasco avrebbe messo sul piatto un’offerta da 23 milioni di euro, mentre il Sassuolo ne chiederebbe 30. Insomma, una distanza che potrebbe essere colmata concretamente nelle prossime settimane, anche perchè l’Atalanta pare sia l’unico club ad aver avanzato una proposta ufficiale, scalando cosi le gerarchie nella corsa a Boga.