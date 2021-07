Milan, arriva la formula a sorpresa per blindare il suo gioiello

Il Milan è al lavoro per il rinnovo di contratto di Franck Kessie e studia soluzioni alternative per convincere il leader del suo centrocampo

I casi Calhanoglu e Donnarumma sono ben impressi nella testa dei tifosi e della dirigenza del Milan ed il club rossonero vuole evitare assolutamente che la storia si ripeta. In questo momento la priorità per Paolo Maldini è assolutamente il ‘Presidente’ Franck Kessie, giocatore in scadenza di contratto a Giugno 2022.

Negli ultimi giorni il club rossonero ha presentato un’offerta da 5.5 milioni annui più qualche bonus, ma questa proposta non ha scaldato l’entourage del giocatore. L’agente del calciatore George Atangana si aspetta un rinnovo di contratto sulla scia di Zlatan Ibrahimovic e quindi di circa 7 milioni annui.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, pronta l’offerta a sorpresa per blindare Kessie

La dirigenza rossonera sarebbe pronta a studiare una soluzione alternativa per il rinnovo, una soluzione sicuramente inedita. Come riporta la Gazzetta dello Sport il club starebbe valutando un adeguamento con rinnovo biennale fino al 2024 e non quindi un rinnovo quinquennale come progettato inizialmente.

LEGGI ANCHE >>> Milan, svolta sul mercato: arriva l’offerta

Con questa formula il Milan non sarebbe in costante ansia per la scadenza del pilastro del suo centrocampo e potrebbe valutare le prossime mosse di calciomercato con maggiore calma.