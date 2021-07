Milan, svolta sul mercato: arriva la formula per l’offerta

Secondo l’esperto di mercato Rudy Galletti, il Milan nelle prossime ore proverà a strappare Brandt dal Borussia

Secondo il giornalista esperto di calciomercato Rudy Galletti, ci sono novità sul mercato del Milan. Il club rossonero sarebbe pronto, infatti, a chiedere in prestito nelle prossime ore Julian Brandt. Il venticinquenne nativo di Brema può lasciare il Borussia Dortmund dopo l’arrivo nel club giallonero nel 2019. Il Milan chiederà il prestito oneroso con diritto di riscatto, ovvero la stessa opzione chiesta per Vlasic del CSKA Mosca. È questa la formula che Maldini e Massara stanno provando ad utilizzare per andare a rimpiazzare l’addio di Chalanoglu nel ruolo di trequartista centrale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan-Brandt: c’è anche la Lazio sul tedesco