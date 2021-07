Demme preoccupa Napoli: gli azzurri già pensano al sostituto

Diego Demme è uscito infortunato dall’amichevole tra Napoli e Pro Vercelli ed ora la società partenopea è pronta a ricorrere ai ripari

L’amichevole tra Napoli e Pro Vercelli ha portato la prima cattiva notizia della stagione con Luciano Spalletti che dovrà fare a meno del centrocampista Diego Demme per un determinato periodo di tempo. Ancora non si conoscono bene i tempi di recupero ma il Napoli è pronto a ricorrere al calciomercato per sostituire il tedesco.

Negli ultimi tempi il Napoli sembrava aver cambiato obiettivo, ma dopo lo stop al suo regista dovrà trovare un sostituto, almeno numericamente per il centrocampo. Gli azzurri pensano cosi a Morten Thorsby, centrocampista in uscita dalla Sampdoria.

Il Napoli perde Demme: gli azzurri guardano in Serie A per l’alternativa

Demme ha riscontrato un trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado e si teme l’interessamento del collaterale. Thorsby rappresenta una soluzione interessante che potrebbe arrivare al di là delle condizioni di Demme.

Il centrocampista della Sampdoria è valutato 6 milioni e come riporta la Gazzetta dello Sport sarà una sfida fino all’ultimo tra gli azzurri ed il Watford per aggiudicarsi le prestazioni del calciatore.