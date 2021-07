Milan, Pioli e il ruolo di Diaz: come cambia l’attacco rossonero

Dopo la conferma in maglia rossonera, Diaz è pronto a recitare una parte da protagonista in vista della prossima stagione. Pioli lo schiererà a ridosso delle punte, ma non è escluso che il mercato regali anche un nuovo rinforzo

Quale sarà il ruolo di Diaz nel nuovo Milan di Pioli della prossima stagione? Il neo numero 10 rossonero agirà da trequartista nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico. Occhio, però, alle possibili varianti tattiche e alle ultime indiscrezioni provenienti dal mercato. Pioli ha confermato la sua massima fiducia nei confronti dell’ex fantasista del Real Madrid, ma il mercato potrebbe regalare ai rossoneri un nuovo trequartista più esperto.

Detto questo, Diaz, per il momento, prenderà il posto di Calhanoglu nei panni di trequartista centrale alle spalle di Ibrahimovic. Pioli potrebbe adattarlo anche in posizione di trequartista di sinistra, in modo da sfruttare le sue grandi capacità di dribbling e tiro sul secondo palo accentrandosi in mezzo al campo per calciare.

Diaz nuovo trequartista, Isco e Luis Alberto i sogni nel cassetto

Come detto, Pioli punterà forte su Diaz in vista della nuova stagione, ma non è escluso che la società rossonera possa valutare un nuovo affondo sul mercato in caso di clamorose opportunità. Il ritorno in Champions League potrebbe spingere i dirigenti del Milan a valutare anche un profilo con maggiore esperienza.

Isco resta il sogno nel cassetto, ma il fantasista spagnolo dovrebbe restare al Real Madrid. Difficile arrivare anche a Luis Alberto: il trequartista della Lazio difficilmente lascerà i biancocelesti, salvo clamorose offerte da 50 milioni di euro a salire. Diaz ha voglia di conquistare la totale fiducia di Pioli a prescindere dall’arrivo di un nuovo rinforzo per la trequarti.