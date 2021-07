“Chiellini al Napoli”: il silenzio della Juve accende i rumors di mercato

Che ne sarà del futuro di Giorgio Chiellini? Un’ipotesi clamorosa è sputata proprio in queste ore e porterebbe il difensore lontano da Torino.

Il futuro di Giorgio Chiellini resta avvolto in un alone di mistero. Il contratto con la Juventus, di fatto, è scaduto e cosi il difensore campione d’Europa si ritrova ad oggi senza squadra, anche se una chiave di lettura arriva dalle parole dei diretti interessati. Ed in particolare, da quelli di casa Juventus. Ieri Nedved, nel corso di un’intervista, ha rivelato che dopo le vacanze le parti si sarebbero viste per parlare di un ipotetico rinnovo. Senza promesse, annunci o altro. Bisognerà parlarne, prima di mettere tutto nero su bianco.

Nel frattempo, si cerca di capire come effettivamente si svilupperà il futuro del difensore. Paradossale che, un giocatore che ha appena vinto un torneo importante come gli Europei, sia senza squadra. Lo sa anche la Juventus, che evidentemente sta valutando anche in virtù di quelle che sono le richieste di Chiellini per firmare un eventuale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Chiellini, si apre un’ipotesi clamorosa

E cosi per Chiellini sarebbe tutto aperto, visto che la Juventus non si fa sentire ed il giocatore – proprio a causa di quest’ultimo aspetto – ha mostrato anche un po’ di inquietudine, come raccontato dal ‘Corriere della Sera’.

LEGGI ANCHE >>> Milan, arriva la formula a sorpresa per blindare il suo gioiello

E cosi spunta un’ipotesi molto particolare, che sta infiammando il web. Ed è Areanapoli.it a riportare quella che sul web appare come una soluzione che avrebbe anche del clamoroso: quella del Napoli di Luciano Spalletti. C’è chi addirittura ha già mostrato uno scatto ben modificato, con Chiellini che indossa la maglia azzurra in una classica posa da scatto per l’album delle figurine. Verità? Difficile da ipotizzare, considerando anche quello che sarebbe l’ingaggio importante del difensore toscano.