Roma, bomba da Costanzo sul nuovo stadio: arriva l’annuncio

Maurizio Costanzo, responsabile della comunicazione della Roma, ha annunciato pubblicamente lo stadio di proprietà per la squadra.

Una delle questioni più annose per la Roma e i suoi supporter è sicuramente relativa allo stadio di proprietà, con diversi progetti disegnati e poi spariti con altrettanta facilità per problemi di diversa natura. Il giornalista Maurizio Costanzo, attuale responsabile delle strategie comunicative della società giallorossa, ha però garantito la nascita di un impianto che sarà finalmente della Roma.

Roma, l’annuncio di Costanzo: “Si farà lo stadio”

Durante un’intervista a ‘Radio Radio’, Costanzo ha annunciato: “Sono lieto di comunicare ai tifosi della Roma che presto avranno uno stadio. È molto importante che una squadra come quella giallorossa ne abbia uno di proprietà. Il successo di una squadra è costruito anche dalla tifoseria”.

Poi, Costanzo ha commentato le novità che ha in mente nel rapporto tra il club e gli organi esterni per avvicinare la gente alla realtà della squadra: “Chi fa comunicazione in una squadra di calcio deve occuparsi della tifoseria, il rapporto coi tifosi è importante. Abbiamo visto quanto possa influire avere una tifoseria scontenta. La prima settimana di novembre il Costanzo Show festeggerà 40 anni. Quando fece 20 anni venne tutta la Roma con Capello, spero di poter fare lo stesso con la Roma di Mourinho, e nelle prime file giornalisti e radio”.