Aguero, spunta il sacrificio medico per giocare a Barcellona

Aguero è riconosciuto da molti come uno degli attaccanti più forti al mondo, ma negli ultimi tempi è alle prese con continui problemi fisici

Il talento dell’esperto campione argentino Sergio ‘El Kun’ Aguero non è mai stato messo in discussione, ma nelle ultime stagioni il forte attaccante è stato più volte alle prese con problemi fisici. Il giocatore si è trasferito a parametro zero al Barcellona qualche settimana fa e sta facendo grandi sacrifici per essere pronto in vista della prossima stagione.

Aguero ha lasciato dopo diverse stagioni il Manchester City e potrà coronare il sogno di giocare nel club dove gioca il suo grande amico Lionel Messi. I problemi fisici possono essere però un serio problema e per risolverli El Kun utilizzerà delle cure alquanto insolite.

Sergio Aguero e le cure con le cellule staminali

Secondo quanto riporta Cadena Ser il giocatore utilizzerà delle cellule staminali per risanare e rigenerare la cartilagine dell’articolazione del ginocchio sinistro. Il quotidiano rivela come l’argentino si sia rivolto al medico Roberto Soler ed all’istituto di Terapia rigenerativa per risolvere i problemi con i suoi oramai quasi consueti infortuni.

Nel corso degli anni Aguero ha riportato ben 12 problemi articolari solo al ginocchio sinistro. Per questo motivo il neo blaugrana ha deciso di ricorrere a questa nuova inedita forma medica e l’attaccante vuole essere al 100 % per l’inizio della nuova stagione.