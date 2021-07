Il messaggio social di Ronaldo spegne il mercato della Juve

Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo? Le voci di mercato ancora non si sono placate. Spunta un messaggio chiaro sui social.

Ha fatto discutere, e non poco, il futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus, infatti, è stato più volte accostato lontano dal club bianconero nelle ultime settimane. Quale sarà il suo futuro? Non è ancora chiarissima la risposta a questa domanda. In ogni caso, però, il portoghese, nei giorni scorsi, si è presentato regolarmente alla Continassa per iniziare la preparazione pre campionato sotto gli ordini di Massimiliano Allegri. Il neo allenatore, almeno per il momento, potrà giovare delle giocate di CR7.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, il messaggio di Ronaldo

Nonostante le voci di mercato continuino a rincorrersi, l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo sembra più carico che mai. Allegri gli ha chiesto indirettamente di essere leader della rosa.

LEGGI ANCHE >>> Il calcio inglese rischia di dire addio ai colpi di testa

Intanto, sui propri canali socia, il portoghese ha postato un messaggio piuttosto eloquente che non lascia spazio ad interpretazioni. “Felice di tornare al lavoro”: questa la didascalia che accompagna un suo scatto durante gli allenamenti. Un post che sembra avvicinarlo sempre di più alla permanenza a Torino.