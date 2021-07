L’Inter ha l’accordo che fa piacere a Simone Inzaghi

L’Inter non pensa soltanto alle cessioni e ha in pugno l’accordo con il calciatore: agente in città per definire l’operazione

Il mercato dell’Inter potrebbe sbloccarsi a breve. Dopo aver ceduto Hakimi al Psg e preso Calhanoglu a zero, Marotta e Ausilio sono pronti a far contento Simone Inzaghi. Serve un esterno per rimpiazzare il marocchino e il nome individuato è quello di Hector Bellerin. Il terzino spagnolo ha già l’accordo con la società nerazzurra e novità potrebbero esserci a breve. L’agente del calciatore è atteso a Londra dove proverà a convincere l’Arsenal a lasciar partire il suo assistito.

Il 26enne di Barcellona ha già fatto sapere al club inglese la sua intenzione di andare via, ma c’è il problema della formula dell’operazione da risolvere. L’Inter non può che operare con prestiti con diritto di riscatto, i Gunners vorrebbero invece monetizzare visto che lo spagnolo andrebbe poi sostituito.

Inter, accordo per Bellerin: l’agente vola a Londra

Si tratta quindi con l’arrivo dell’agente di Bellerin a Londra per parlare con l’Arsenal che potrebbe rappresentare la svolta decisiva per l’affare. L’Inter attende, forte – riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’ – dell’accordo già trovato con il calciatore.

Servirà ora quello con i Gunners, mentre per Nandez si lavora alla chiusura dell’affare. Il weekend potrebbe rappresentare i giorni della svolta. Bellerin più Nandez: l’Inter è pronta a cambiare faccia.