Inter, linea verde in attacco: spunta il gigante che fu vicino alla Juve

L’Inter è al lavoro per rinforzare l’attacco e l’ultimo nome è quello di Gianluca Scamacca, attaccante in passato vicino anche alla Juve

Il calciomercato dell’Inter è al momento fermo con il club nerazzurro alle prese con difficoltà economiche ed al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi con colpi low cost. La priorità di Marotta e di tutta la dirigenza nerazzurra è rinforzare le fasce, ma l’Inter intanto guarda anche altri ruoli.

Uno dei ruoli che la società nerazzurra vorrebbe rinforzare è sicuramente quello di vice-Lukaku. Il centravanti belga ha trascinato la squadra di Antonio Conte dando un importante mano per conquistare lo scudetto, ma già in passato è apparso evidente la mancanza di un sostituto all’altezza.

Inter, si guarda a Scamacca come vice-Lukaku

Secondo quanto riporta Repubblica il club milanese avrebbe individuato in Gianluca Scamacca l’attaccante ideale per fare le veci del bomber belga, ma la trattativa con il Sassuolo si preannuncia tutt’altro che semplice.

Il Sassuolo è ben coperto in attacco con Raspadori e Caputo, ma non sembra disponibile a cedere il giocatore alle condizioni dell’Inter, ovvero sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La strategia nerazzurra è quella di attendere e nelle prossime settimane studierà nuove mosse per acquistare il giovane attaccante neroverde.