“Vediamo ad agosto”: l’Inter conosce il nome dell’acquisto last minute

Appuntamento a fine agosto: l’Inter conosce già il nome del possibile acquisto last minute, l’agente apre ai nerazzurri

Un mercato di attesa, alla ricerca dell’occasione giusta. E’ così per tutte le squadre, ancora di più per chi – come l’Inter – ha come missione primaria chiudere in attivo la campagna trasferimenti e tagliare i costi. Ecco perché sarà importante aspettare le ultime settimane, se non proprio gli ultimi giorni, per provare ad approfittare delle occasioni che verranno a crearsi. La pensa così anche l’agente di Nicolas Tagliafico, terzino sinistro dell’Ajax, accostato alla Roma e all’Inter. Il procuratore, Ricardo Schlieper, parlando a ‘passioneinter.com’, ha escluso un possibile approdo in giallorosso, lasciando però aperta la porta per i nerazzurri e dando appuntamento proprio a fine agosto.

Inter, l’agente di Tagliafico apre

L’agente dell’esterno argentino ha smentito l’opzione Roma: “E’ una notizia che abbiamo appreso dalla stampa – le sue parole – mi risulta che abbiano già preso un calciatore nel suo ruolo (Matias Vina)”.

Parole decisamente diverse quelle rivolte all’Inter: “Il mercato è più lento, i club devono pensare a vendere prima di acquistare – le sue parole sull’ipotesi nerazzurra – Vedremo: nelle ultime tre settimane di agosto sarà un mercato più dinamico di oggi”. Appuntamento rimandato quindi con Tagliafico che potrebbe diventare un’opzione importante per la squadra di Simone Inzaghi.