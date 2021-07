La Juventus accelera per il doppio colpo: a breve l’incontro decisivo

La Juventus accelera sul mercato, vuole portare a casa il doppio colpo sistemando il centrocampo e l’attacco con Locatelli e Kaio Jorge.

Locatelli vuole la Juventus, nonostante la proposta dell’Arsenal che era più alta e ricca per il Sassuolo che si è arreso. Il direttore generale Carnevali è consapevole che non c’è strada diversa rispetto all’accordo con il club bianconero.

Secondo quanto racconta Tuttosport, a breve ci sarà un incontro decisivo, al tavolo Cherubini, l’ad Arrivabene con l’accoppiata dirigenziale del Sassuolo formata da Carnevali e Rossi.

Sarà il terzo summit nel corso di un mese, l’offerta si sviluppa con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 37 milioni bonus compresi. Le parti lavorano per rendere la cessione scontata, la Juventus voleva condizionarlo alla qualificazione in Champions League, il Sassuolo a prescindere e si riflette su un numero di presenze estremamente raggiungibile per Locatelli.

Juventus, non solo Locatelli: c’è l’assalto anche a Kaio Jorge

La trattativa per Locatelli va avanti, si discute di tanti aspetti, anche l’inserimento di una contropartita tecnica: Dragusin è il più gradito al Sassuolo ma ci sono anche Fagioli o altri giovani del vivaio juventino.

Non c’è solo Locatelli nei pensieri della Juventus, va avanti anche la trattativa per Kaio Jorge (classe ‘2002) del Santos, già prenotato a parametro zero visto che il suo contratto scade a dicembre 2021. La Juventus sta beffando la concorrenza di Milan e Benfica.

Kaio Jorge occuperebbe lo slot da extracomunitario, allontanerebbe l’ipotesi Gabriel Jesus in prestito nel caso in cui Kane andasse al Manchester City.

L’unica strada per il doppio colpo è prendere subito Kaio Jorge con un indennizzo al Santos, girarlo ad un altro club almeno fino a gennaio. Scenari che potrebbero diventare concreti nel corso del mercato ma al momento non appartengono al presente della Juventus.

Allegri vuole Locatelli, nel suo centrocampo dovrebbe essere spazio anche per il ritorno di Pjanic ad agosto e poi è pronto l’assalto ad un talento brasiliano come Kaio Jorge, un prospetto a parametro zero come accadde per Coman.