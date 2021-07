Roma, si avvicina il colpo in attacco: intensificati i contatti

La Roma punta ad aggiungere un altro tassello in attacco, e prosegue nella trattativa serrata per Shomurodov del Genoa.

La Roma della famiglia Friedkin è una società completamente nuova. Ad essere cambiata, oltre alla proprietà, è l’ambizione. Lo dimostrano l’arrivo in panchina di un top allenatore a livello mondiale come Josè Mourinho e l’intensa attività in sede di campagna acquisti.

La Roma vuole accontentare lo Special One, mettendogli a disposizione una rosa adeguata per competere. Acquisti mirati, giocatori selezionati dallo stesso Mourinho (da Rui Patricio a Xhaka, passando per Reynolds). Il progetto giallorosso è sicuramente uno dei più intriganti per quel che concerne la prossima stagione di Serie A, tanto talento unito ad esperienza e mentalità vincente.

La Roma è rimasta colpita dalla prima stagione italiana di Shomurodov

Fra le operazioni in entrata, si cerca di chiudere per un attaccante, da aggiungere a Dzeko e Borja Mayoral. Si tratta di Eldor Shomurodov, attaccante del Genoa. Il ventiseienne uzbeko è reduce da una buona stagione in rossoblù, durante la quale ha messo a segno 8 reti in Serie A. Attaccante eclettico, Shomurodov può facilmente ricoprire il ruolo di punta centrale grazie ai suoi 1,90 metri di altezza, ma è adattabile anche sugli esterni.

La Roma e il Genoa hanno dunque intensificato i rapporti per concludere la trattativa, anche se finora sussiste una certa distanza fra le parti. I 15 milioni offerti dai giallorossi sono considerati pochi dal Genoa, e manca ancora l’accordo sulla formula del trasferimento, che dovrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto. Se la trattativa dovesse concludersi in un successo e Shomurodov dovesse diventare un giocatore della Roma, il Genoa ha già sondato il terreno per il sostituto: stando a quanto riportato da ‘gianlucadimarzio.com’ i rossoblù sono interessati a Supryaga della Dinamo Kiev. Il mercato del Genoa non si fermerebbe però lì: si punta anche a Saignan, mentre sembra fatta per Ekuban del Trazbonspor. Fonte ‘gianlucadimarzio.com’.