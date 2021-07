Juve, caos Covid-19: l’Under 23 finisce in isolamento

Altro positivo al Covid-19 nell’Under 23 della Juventus: si tratta di Filippo Delli Carri, lo comunica il club tramite una nota ufficiale.

La Juventus comunica la positività al Covid-19 di un altro giocatore dell’Under 23: si tratta di Filippo Delli Carri, difensore centrale nato nel 1999. Con una nota ufficiale il club ha perciò dichiarato: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 del giocatore Filippo Delli Carri“.

Filippo Delli Carri, giocatore dell’Under 23 della Juventus, è risultato positivo al Covid-19.

Dopo la positività di Hamza Rafia, è risultato quindi positivo al Covid-19 anche un altro giocatore della Juve Under 23. Il difensore bianconero è ora in isolamento, così come l’intero gruppo dalla giornata di oggi.

Per rispetto delle norme previste per contrastare il contagio da Covid-19, la Juventus ha dichiarato: “In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il gruppo squadra dell’Under 23 entra da oggi in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo“.