Conte torna in pista, l’insolita offerta che può convincere il tecnico

Antonio Conte può tornare subito in pista: l’insolita offerta potrebbe convincere il tecnico a rimettersi in gioco subito

E’ tra i grandi allenatori liberi ma potrebbe esserlo ancora per poco. Dopo aver detto addio all’Inter da campione d’Italia, Antonio Conte ha visto sfumare le ipotesi Tottenham e Real Madrid. Una doppia pista che non si è concretizzata lasciando l’allenatore salentino senza panchina per l’inizio della stagione 2021/2022. Ma l’ex Juventus e Chelsea potrebbe non essere un disoccupato di lusso ancora per molto. In corso c’è una trattativa che potrebbe consentire al tecnico di rimettersi subito in gioco, anche se con un ruolo diverso da quello a cui ci siamo abituati a vederlo. A riportarlo è il ‘Corriere della Sera’ che parla di un’offerta presentata da Sky al mister pugliese.

Offerta di Conte a Sky: i dettagli

Secondo il quotidiano, l’emittente sarebbe pronta ad offrire a Conte il ruolo di opinionista speciale. Non una presenza fissa quella del tecnico negli studi di Sky, ma da giocarsi per grandi eventi.

Conte potrebbe essere chiamato a commentare la Champions League oppure essere ospite speciale in occasioni particolari come partite di cartello della Premier League (da lui vinta con il Chelsea). Niente ancora di concreto con la trattativa tra le parti che – riferisce sempre il quotidiano – è ancora in corso. Dovesse andare bene Conte potrebbe rimettersi in pista: in attesa di una panchina, il tecnico si cimenterebbe con il microfono e questa volta le domande ‘scomode’ potrebbe farle lui ai colleghi.