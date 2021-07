Inter, sbarca a Milano: ora l’obiettivo è restarci in nerazzurro

Svolta possibile per il mercato dell’Inter: il centrocampista sbarca a Milano e spera di restarci e vestire la maglia nerazzurra

Il weekend della svolta per il mercato dell’Inter potrebbe essere quello che inizia oggi. Nel fine settimana Ausilio e Marotta avranno non pochi impegni. Un esterno per Inzaghi è la priorità assoluta dei nerazzurri che fanno i conti con gli assalti esteri ai propri campioni. Il Chelsea è arrivato a Milano per Lukaku, ma il capoluogo lombardo è particolarmente affollato in questi giorni. In arrivo c’è anche Nahitan Nandez, jolly del Cagliari che Marotta vorrebbe portare in nerazzurro.

Il centrocampista uruguaiano sbarcherà in città insieme al suo connazionale Godin, entrambi diretti a Cagliari. La speranza di Nandez è però fermarsi a Milano per tutto l’anno: il calciatore vuole l’Inter e l’Inter vuole acquistarlo. Da convincere il presidente Giulini che ha promesso al calciatore l’addio in caso di salvezza, ma ovviamente alle sue condizioni.

Inter, le ultime su Nandez e Bellerin

Quelle dell’Inter sono chiare: prestito con diritto di riscatto. Di più la società nerazzurra non può fare e lo sa bene anche l’Arsenal. Bellerin è l’altro fronte caldo per Marotta. Lo spagnolo potrebbe arrivare anche insieme a Nandez, a patto che i Gunners diano il loro via libera alla formula dell’estate interista.

A questo sta lavorando l’agente del terzino di Barcellona, arrivato a Londra per provare a sbloccare la situazione. Da Milano e Londra, il weekend si preannuncia bollente per l’Inter e potrebbe vedere andare a segno un doppio colpo.