Juve, la notizia che cambierà il mercato ora è ufficiale

Arriva l’ufficialità per la notizia che cambierà il mercato della Juventus: il comunicato del club bianconero che modifica gli scenari

E’ arrivata la conferma ufficiale: via libera all’aumento di capitale da 400 milioni di euro per la Juventus. In mattinata è stato diramato il comunicato da parte del club bianconero in cui si spiega che “nel contesto della prospettata operazione di rafforzamento patrimoniale mediante un aumento di capitale in opzione fino a massimi Euro 400 milioni, Goldman Sachs International, J.P. Morgan AG, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners”.

Oggi – si legge nella nota – è stato firmato “un accordo di c.d. pre-underwriting” per il quale si impegnano “a stipulare un accordo di garanzia (c.d. underwriting agreement) per la sottoscrizione e la liberazione delle azioni di nuova emissione che non dovessero essere sottoscritte al termine dell’asta dei diritti inoptati”. L’aumento di capitale, si spiega nel comunicato, può essere ratificato entro la fine del 2021, se le condizioni saranno favorevoli.

Juventus, cosa cambia l’aumento di capitale

Con l’ufficialità del prossimo aumento di capitale può cambiare il mercato della Juventus. Parte dei 400 milioni che saranno immessi nelle casse bianconere, potranno essere utilizzati nelle prossime sessioni di calciomercato, garantendo quindi a Cherubini la liquidità necessaria per rinforzare la rosa di Allegri.

Novità in vista quindi per la Juventus che intanto fa un passo in avanti nel percorso che porterà all’aumento di capitale.