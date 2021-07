Juventus, l’ufficialità era nell’aria: tutto fatto, annuncio social

La Juventus ha ceduto Gianluca Frabotta all’Hellas Verona. Il giocatore era stato seguito anche dall’Atalanta.

Dopo la vittoria dello Scudetto dell’Inter, la Juventus vuole tornare ad essere la regina indiscussa del calcio italiano e per farlo ha richiamato in panchina Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è stato chiaro in conferenza stampa: “La Juve ha un DNA preciso, e le vittorie passano dal lavoro quotidiano”.

Allegri e i dirigenti sanno benissimo che il primo reparto da rinforzare è il centrocampo. Il primo obiettivo della mediana è Locatelli, ma anche oggi il Sassuolo ha rifiutato l’ennesima offerta del team piemontese. La Juventus vuole anche sfoltire un po’ la rosa ed in serata è arrivata l’ufficialità di una cessione.

Juventus, Frabotta al Verona in prestito con diritto di riscatto

Come comunicato dalla stessa Juventus, tramite ‘Twitter’, Gianluca Frabotta è stato ceduto in prestito all‘Hellas Verona. Sul laterale, lanciato da Pirlo la scorsa stagione, c’era anche l’Atalanta, ma che poi ha prelevato Pezzella dal Parma. Il terzino si trasferirà in Veneto in prestito con diritto di riscatto, ma che può diventare obbligo a determinate condizioni.

Ottimo colpo del Verona di Eusebio Di Francesco per la fascia sinistra.Il club veneto con Frabotta va a sostituire Dimarco, che è rientrato all’Inter dopo il prestito del campionato scorso. Il terzino con la prima squadra bianconera, in due stagioni, ha collezionato 18 presenze, segnando anche 1 gol.