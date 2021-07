Il Liverpool può strappare il desiderio estivo della Juventus

Juventus, corsa con il Liverpool per il cartellino di Paul Pogba. Il procuratore Mino Raiola ha offerto il centrocampista francese ai Reds.

La Juventus non fa mistero dei desideri di mercato. Andrea Agnelli e la dirigenza bianconera sono da tempo al lavoro per regalare al neo allenatore Massimiliano Allegri nuovi innesti da inserire in rosa. Nella lunga lista di mercato del tecnico di Livorno c’è anche una vecchia conoscenza della Serie A e proprio del club bianconero. L’interessamento della Juve per Paul Pogba, infatti, non è una novità.

Calciomercato Juventus, Liverpool su Pogba

Il centrocampista francese è in scadenza contrattuale col Manchester United. Le pratiche per il rinnovo col club di Premier League, però, sembrano andare per le lunghe. Il super agente Mino Raiola che cura gli interessi di Pogba è al lavoro per fiutare l’affare e trovare, magari, una nuova sistemazione al proprio assistito.

In quest’ottica la Juventus sonda il terreno e tiene drizza le antenne. La dirigenza juventina, però, deve fare i conti con la fitta concorrenza per il cartellino del centrocampista. Come riferisce ‘Le 10 Sport’, Raiola avrebbe già imbastito contatti con il Liverpool. Pogba sarebbe stato offerto, dunque, al club inglese, già inseritosi nella corsa a Manuel Locatelli, altro obiettivo di Agnelli.