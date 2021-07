Napoli, per Insigne il giorno del giudizio è davvero vicino

Si avvicina per il Napoli il giorno del giudizio per l’incontro tra Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis: previsto per il 5 agosto.

Dovrebbe essere fissato al 5 agosto l’incontro tra Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis. In ballo, dall’esito del confronto, c’è il possibile rinnovo di contratto del capitano del Napoli. L’accordo scadrà infatti nel 2022 e non è ancora certa la sua permanenza tra i partenopei. Tra le parti ci sarebbe ancora distanza.

Il 5 agosto l’incontro e la decisione sul futuro di Insigne.

Al momento non sono arrivate al tavolo dei Partenopei offerte per Lorenzo Insigne, che comunque ha confermato le proprie qualità nella vetrina degli Euro2020. Il 5 agosto, in ogni caso, il capitano dovrebbe raggiungere i suoi compagni in ritiro a Castel di Sangro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in quella data incontrerà appunto anche De Laurentiis.

Non potranno esserci più posticipazioni. Presidente e capitano si incontreranno in prima persona per giungere a una soluzione che accontenti il più possibile entrambe le parti. Da un lato il primo chiede una riduzione di stipendio, dall’altro il secondo non vorrebbe accettare offerte al ribasso. Luciano Spalletti, nel frattempo, prova a fare da mediatore e pone il nome di Insigne nella lista degli incedibili.