Tragedia all’Ajax: morto a 16 anni il talento Noah Gesser

Drammatica vicenda che arriva dall’Olanda: morto a 16 anni il talento dell’Ajax Noah Gesser

Terribile tragedia in Olanda, a IJsselstein: il 16enne talento dell’Ajax Noah Gesser è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto venerdì sera. A confermare la notizia è stato un portavoce del club parlando di una “notizia terribile”. E non può essere definita diversamente la morte di un giovane ragazzo, calciatore dei Lancieri dal 2018 quando l’Ajax riuscì a farlo proprio battendo la concorrenza del Feyenoord, altra squadra olandese interessata ai colpi del ragazzino.

La tragedia è avvenuta ieri sera e nell’auto con Noah Gesser c’era anche il fratello 18enne, purtroppo anche lui deceduto. Nella ricostruzione dell’incidente fatta dal ‘De Telegraaf’, l’auto sulla quale viaggiavano i due giovani ragazzi probabilmente ha invaso la carreggiata opposta, andando a scontrarsi con un taxi van. Il conducente dell’altro veicolo è stato trasportato in ospedale ma non ha riportato gravi conseguenze fisiche.

Ajax, il giovane Gesser morto in un incidente d’auto

Prelevato dall’Alphense Boys, Noah Gesser era uno dei talenti del settore giovanile dell’Ajax. Una vita spezzata da un tragico incidente stradale: “L’Ajax è profondamente commosso dalla tragica morte del giovane giocatore Noah Gesser – il comunicato del club olandese – I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai parenti e agli amici”.

Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en nabestaanden. 💔🕊️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2021

Un dramma ricordato con un minuto di silenzio previste nelle partite amichevole delle squadre dell’Ajax di questo pomeriggio e con le bandiere a mezz’asta nel complesso sportivo Toekomst.