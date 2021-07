Bayern Monaco-Napoli, tegola per Spalletti: brutto infortunio

Bayern Monaco-Napoli, infortunio per Adam Ounas. L’attaccante azzurro ha avuto la peggio in uno scontro di gioco con Richards.

Guai in vista per Luciano Spalletti ed il suo Napoli. Nell’amichevole appena conclusa contro il Bayern Monaco all’Allianz Stadium, il tecnico azzurro perde uno dei suoi giocatori. Si è fatto male, infatti, l’attaccante Adam Ounas. Entrato in campo a mezz’ora dal termine, l’attaccante azzurro è subentrato a Matteo Politano. Una buona prestazione la sua, condita da ben due assist per i gol di Victor Osimhen, autore di una doppietta, che però è stata vanificata da un infortunio.

Bayern Monaco-Napoli, infortunio per Ounas: le condizioni

Al minuto 78 dell’amichevole a Monaco di Baviera, l’attaccante del Napoli Adam Ounas ha subito un brutto fallo in mezzo al campo da Richards. Il giovane del Bayern è finito sulla lista dei cattivi, beccandosi l’ammonizione.

Uno scontro in cui l’azzurro ha avuto la peggio. Spalletti è stato costretto a cambiarlo in via precauzionale: il calciatore non ce l’ha fatta a continuare la gara. Al minuto 80, infatti, lui ed Osimhen hanno abbandonato il terreno di gioco, lasciando spazio a Machach e Tutino.