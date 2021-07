Pioli ne ‘fa fuori’ uno per scelta tecnica, l’agente svela tutta la verità

L’esclusione di Hauge contro il Nizza questa sera fa discutere. L’agente svela la verità: “Non è infortunato”. Fuori per scelta di Pioli.

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a tuffarsi nella prossima stagione. Oltre alla Serie A il club rossonero è chiamato anche in Champions League. Proprio per questo motivo, viste le alte ambizioni, il club rossonero è al lavoro per puntellare la rosa ed regalare a Stefano Pioli nuovi innesti. Prima, però, bisogna sistemare i calciatori in esubero. Coloro che non rientrano nei piani della società e dell’allenatore, infatti, dovranno fare le valigie. Dopo essersi accaparrato Maignan, Giroud e Ballo Toure, il club è concentrato sui calciatori di troppo.

Milan, Pioli non convoca Hauge: la verità dell’agente

Uno dei calciatori che, almeno per l’amichevole contro il Nizza di questa sera alle 20:30, resterà fuori è Jens-Petter Hauge. Il norvegese non è stato convocato per la gara contro i francesi per scelta tecnica.

In un primo momento sembrava essere alle prese con un infortunio, invece la realtà è diversa. Il suo agente Atta Aneke, intervenuto al portale norvegese ‘Vg’, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni in merito all’esclusione del suo assistito. Ecco quanto dichiarato: “La mancata convocazione? Hauge non è infortunato. Futuro? Posso confermare che parliamo con alcuni club”.