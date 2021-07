L’indizio social che fa tremare i tifosi della Juventus

La Juventus ed il Sassuolo continuano a discutere per il cartellino di Manuel Locatelli. Intanto spunta un indizio sui social neroverdi.

La Juventus di Andrea Agnelli lavora senza sosta per puntellare la rosa e regalare al tecnico nuovi innesti da inserire nel gruppo squadra. La lista dei desideri di Massimiliano Allegri è lunga e corposa, ma diversi nomi, ormai, non sono più una notizia. Manuel Locatelli del Sassuolo, ad esempio, è il più corteggiato a centrocampo. Reduce dalla vittoria ad Euro 2020 con la Nazionale italiana di Roberto Mancini, il centrocampista del Sassuolo ha attirato su di sé i riflettori dei top club d’Europa. Non solo la Juventus, ma anche Arsenal e Liverpool sembrano averci fatto un pensierino.

Calciomercato Juventus, indizio su Locatelli

Intanto, però, sui social network e sui propri canali ufficiali, il club neroverde ha postato i numeri di maglia di tutta la rosa per la stagione 2021/2022 del campionato di Serie A. Nell’elenco di mister Dionisi è presente anche Manuel Locatelli.

Il centrocampista del club emiliano è al centro di un vero e proprio braccio di ferro con la Juventus. Nonostante ciò resta proprietario della casacca numero 73. Un inizio social che fa sudare freddo i tifosi della Juve che, già da tempo, pregustano l’affare.