Milan, Maldini sonda il terreno per un trequartista da Champions

Resta calda la pista che collega il Milan al trequartista di nazionalità marocchina e di proprietà del Chelsea Hakim Ziyech.

Nonostante il numero 10 rossonero sia già passato dalle spalle di Hakan Calhanoglu a quelle del giovane Brahim Diaz, il Milan è ancora alla frenetica ricerca del giocatore che possa fare le veci del turco nella stagione alle porte.

Maldini e Massara sono intenzionati a portare alla corte di Pioli un trequartista puro, con capacità di règia e su cui poter fare affidamento in un’annata che vedrà il Milan impegnato su tre fronti, compresa la tanto desiderata e finalmente ritrovata Champions League. Un nome è da tempo sul taccuino del DS rossonero: Hakim Ziyech. Il centrocampista offensivo, nazionale marocchino, è ai margini del progetto di Tuchel al Chelsea e sarebbe molto felice di cambiare aria.

Ziyech potrebbe essere il trequartista ideale per il modulo di Pioli

Stando alle parole de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’operazione, sebbene presenti tutti i presupposti, continua ad essere complessa. Il Milan, nella persona di Maldini, è sì interessato a Ziyech, ma non intende acquistarlo: l’ex Ajax ha ventotto anni e una valutazione di mercato ancora vicina ai 40 milioni di €. Come se questo non fosse abbastanza, Ziyech gode di uno stipendio da top player, 5 milioni annui che fanno pensare la dirigenza di via Aldo Rossi.

L’idea di vedere l’olandese-marocchino Hakim Ziyech l’anno prossimo in maglia Milan è però molto più che una semplice suggestione, anche se l’unica maniera per concludere l’operazione è quella di abbassare drasticamente i costi, possibilmente trovando un accordo fra le società sulla base del prestito, cosa che non sembra interessare il Chelsea più di tanto.