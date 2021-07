L’infortunio che rovina i piani della Juventus di Allegri

Allegri non potrà contare su Weston McKennie per il Trofeo Berlusconi: statunitense costretto ai box dopo l’ultima uscita

Secondo quanto riporta l’ANSA, c’è anche Weston McKennie tra i non convocati per la gara contro il Monza di questa sera che riporta agli onori delle cronache il Trofeo Berlusconi.

Oltre allo statunitense, mancheranno per la Juventus altri calibri come Dybala Ronaldo, Bentancur e Morata: sarà un’amichevole contro il Monza molto sperimentale per Massimiliano Allegri.

Rinviato ancora l’esordio, quindi, della Joya Dybala e di CR7 nella nuova Juve targata Allegri. I giocatori ancora out, fermi ai box, proseguiranno la preparazione con programmi specifici.