Caos Covid in Serie A: “Annullata la gara, c’è un altro positivo”

Serie A nel caos. Il Covid-19 si abbatte ancora con prepotenza sullo Spezia: “C’è un nuovo positivo, annullata l’amichevole prevista oggi”.

Anche il calcio italiano deve continuare a fare i conti con la pandemia da Covid-19. Nelle ultime settimane, il Coronavirus non ha risparmiato affatto alcuni club di Serie A. Solo poche ore fa è risultato positivo Ismael Bennacer del Milan, ma il centrocampista rossonero non è di certo l’unico. La squadra più colpita dal virus che ha sconvolto tutto il globo negli ultimi anni è senza dubbio lo Spezia. Il club ligure, fino a pochi giorni fa, contava circa quattordici positivi al tampone molecolare. Un vero e proprio cluster che, a detta dello staff medico, è scoppiato dalla negligenza di alcuni calciatori no vax.

Serie A, il Covid colpisce ancora lo Spezia

Non è finita qui. Oggi lo Spezia ha scovato un nuovo calciatore positivo.

A comunicarlo è la stessa società attraverso una nota ufficiale apparsa sui propri canali: “Lo Spezia Calcio comunica che i tamponi effettuati questa mattina hanno dato esito positivo al COVID-19 per un proprio calciatore. Il Club, nel rispetto delle norme vigenti e della sicurezza di tutti, in accordo con il Montebelluna e con le autorità sanitarie locali, comunica che la sfida amichevole prevista per le ore 17:00 odierne è annullata“.